"Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı" Dövlət Qoruğunun fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşib
- 27 noyabr, 2026
- 15:20
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"Azıx-Tağlar Arxeoloji Parkı" Dövlət Qoruğunun fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədovun müvafiq Qərarı ilə təsdiqlənən Əsasnaməyə əsasən, qoruğun fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakı kimidir:
- Qoruğun ərazisində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi;
- Qoruğun sahəsinə aid proqnozlaşdırma və planlaşdırma işlərinin təşkili və Qoruğun inkişafının təmin edilməsi;
- Qoruğun ərazisində yerləşən abidələrin elmi, tarixi və mədəni cəhətdən öyrənilməsi, onlardan məqsədyönlü istifadənin təşkili və qorunub saxlanılmasının təmin edilməsi;
- Qoruğun ərazisində yerləşən abidələrin həcm-planlaşma quruluşunun qorunması, tarix-memarlıq abidələrinin bərpasının, toxunulmazlığının və onlardan istifadənin təmin edilməsi;
- Qoruğun ərazisində və mühafizə zonasında yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrində aparılan konservasiya, inşaat-möhkəmləndirmə, abadlıq, bərpa, rekonstruksiya, regenerasiya işlərinə nəzarət edilməsi;
- Qoruğun sahəsinə aid dövlət proqramlarının və inkişaf konsepsiyalarının hazırlanmasında və həyata keçirilməsində öz səlahiyyətləri daxilində iştirak;
- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlər.
Qeyd edilib ki, elmi tədqiqatların aparılması metodları qoruğun rejiminin tələblərinə zidd olmamalıdır. Aparılan işlərin nəticəsi olaraq, hazırlanmış elmi təkliflər tətbiq edilə bilər.