В префектуре Об (северо-восток Франции) произошло столкновение регионального поезда и грузовика, в результате которого 13 человек получили незначительные травмы.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Авария произошла на рабочей платформе Французских национальных железных дорог (SNCF) возле железнодорожного переезда в Барбере-Сен-Сюльпис.

"На месте происшествия находятся силы безопасности, службы экстренной помощи и организации гражданской защиты, которые обеспечивают безопасность и оказывают помощь пострадавшим", – сказано в сообщении префектуры.