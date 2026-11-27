На северо-востоке Франции поезд столкнулся с грузовиком, 13 человек пострадали
Другие страны
- 27 ноября, 2026
- 15:54
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В префектуре Об (северо-восток Франции) произошло столкновение регионального поезда и грузовика, в результате которого 13 человек получили незначительные травмы.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
Авария произошла на рабочей платформе Французских национальных железных дорог (SNCF) возле железнодорожного переезда в Барбере-Сен-Сюльпис.
"На месте происшествия находятся силы безопасности, службы экстренной помощи и организации гражданской защиты, которые обеспечивают безопасность и оказывают помощь пострадавшим", – сказано в сообщении префектуры.
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