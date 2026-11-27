Казахстан в период председательства в Международном фонде спасения Арала в 2024–2026 годах обеспечил привлечение грантов на общую сумму $170 млн.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на правительство страны, итоги представительства в фонде подвели на заседании правления Фонда в Шымкенте под председательством вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева.

В числе привлеченных средств - $20 млн на проект регионального сотрудничества по повышению эффективности использования водных ресурсов CAWEC со Всемирным банком, $145,2 млн по программе REMIT и 2 млн евро на проекты Французского агентства развития. Кроме того, заключены 13 меморандумов и соглашений с международными организациями и финансовыми институтами.

Одним из ключевых решений заседания стала разработка плана внедрения автоматизированной системы учета водных ресурсов в бассейне Сырдарьи. Для подготовки документа будет создана рабочая группа из представителей государств бассейна. Исполнительному комитету Фонда поручено проработать с партнерами вопросы технической и финансовой поддержки.

Участники также рассмотрели реализацию Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда.

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов сообщил о подготовке проекта Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию и продвижении инициативы создания Международной организации по воде в структуре ООН.

С 1 января 2027 года председательство в Международном фонде спасения Арала перейдет от Казахстана к Узбекистану.