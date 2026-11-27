В общереспубликанском конкурсе "Исторические памятники Западного Азербайджана глазами школьников" приняли участие учащиеся около тысячи школ.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам председатель Женского совета Общины Западного Азербайджана Мелахет Гасанова в рамках финальной презентации конкурса.

По ее словам, этот проект был выдвинут Советом и реализован совместно с Министерством науки и образования, а также его Государственным агентством по дошкольному и общему образованию:

"Проект проведен с охватом всех регионов нашей республики и при участии более тысячи школ. Ребята активно и с большой любовью изучали историю Западного Азербайджана, отражая полученные знания через свое творчество. Это действительно является показателем того, что к вопросу возвращения в Азербайджан, в Западный Азербайджан во всех уголках нашей республики с огромным энтузиазмом, любовью и желанием относятся не только взрослые, общественность, но и наши школьники, наши дети, наши потомки".