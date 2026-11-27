Болгария направит Франции ноту протеста из-за нападений на футбольных болельщиков
- 27 ноября, 2026
- 15:17
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Министерство иностранных дел Болгарии направит Франции ноту с требованием провести полное расследование инцидента во время футбольного матча в Марселе, в результате которого 11 граждан Болгарии получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает БНТ.
Пятерых пострадавших доставили в больницы Марселя, а еще шестерым оказали медицинскую помощь на стадионе.
В четверг перед началом матча Лиги Европы в Марселе между болельщиками французского "Олимпика" и болгарского "Левски" произошли жестокие столкновения.
Более 200 болельщиков марсельского клуба беспрепятственно проникли в гостевой сектор и напали на болгарских болельщиков. Французы бросали бутылки, сигнальные ракеты и петарды в болгарских болельщиков. На них нападали с палками и металлическими трубами, в результате чего некоторые получили травмы головы. На некоторых болельщиков набросились с ножами.