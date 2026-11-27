Министерство иностранных дел Болгарии направит Франции ноту с требованием провести полное расследование инцидента во время футбольного матча в Марселе, в результате которого 11 граждан Болгарии получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает БНТ.

Пятерых пострадавших доставили в больницы Марселя, а еще шестерым оказали медицинскую помощь на стадионе.

В четверг перед началом матча Лиги Европы в Марселе между болельщиками французского "Олимпика" и болгарского "Левски" произошли жестокие столкновения.

Более 200 болельщиков марсельского клуба беспрепятственно проникли в гостевой сектор и напали на болгарских болельщиков. Французы бросали бутылки, сигнальные ракеты и петарды в болгарских болельщиков. На них нападали с палками и металлическими трубами, в результате чего некоторые получили травмы головы. На некоторых болельщиков набросились с ножами.