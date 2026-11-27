Утверждено положение Государственного заповедника "Азых-Тагларский археологический парк".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Министерство культуры Азербайджана в трехмесячный срок должно утвердить предельную численность работников (штатные единицы) и структуру Государственного заповедника "Азых-Тагларский археологический парк" по согласованию с Министерством финансов Азербайджана.