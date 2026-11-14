Пашинян планирует в декабре три раза посетить Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует в декабре три визита в Россию.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

"В декабре я буду в России три раза. Совершу три визита для переговоров - 3, 11 и 22 декабря", - сказал Пашинян.

Он добавил, что "надеется на сохранение дружественной атмосферы" в отношениях Армении с Россией.