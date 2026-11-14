Paşinyan dekabrda Rusiyaya 3 dəfə səfər etməyi planlaşdırır
Region
- 14 noyabr, 2026
- 09:27
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Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan dekabrda Rusiyaya 3 səfər planlaşdırdığını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
"Dekabrda 3 dəfə Rusiyada olacağam. Danışıqlar üçün 3 səfər edəcəyəm – dekabrın 3, 11 və 22-si", - Paşinyan bildirib.
O əlavə edib ki, Ermənistanın Rusiya ilə münasibətlərində dostluq mühitinin qorunub saxlanmasına ümid edir.
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