В Баку начался судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Беларуси Ардешира Сейфпура Саад Абади и других лиц, обвиняемых в нанесении граффити на фасад Киноцентра "Низами".

Как сообщает Report, подготовительное заседание состоялось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Бабека Панахова.

На заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых, им разъяснили их права и обязанности. Суд принял решение о передаче дела на рассмотрение по существу.

Следующее заседание назначено на 9 декабря.

Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля 2026 года группа лиц нанесла различные надписи и рисунки на фасад здания Киноцентра "Низами", расположенного по адресу проспект Бюльбюля, 20 и являющегося памятником архитектуры государственного значения.

По данным следствия, к совершению деяния причастны трое школьников и гражданин Беларуси Ардешир Сейфпур Саад Абади, родившийся в 2006 году в Иране и проживающий в Азербайджане с сентября 2024 года.

Ему предъявлено обвинение по статье 246.4.3 (умышленное повреждение или уничтожение культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом) УК Азербайджана. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.