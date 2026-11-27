Prezident Abşeron dəniz bloku ilə bağlı sazişə dair sənədi təsdiq edib
Energetika
- 27 noyabr, 2026
- 16:26
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Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin noyabrın 24-də qəbul etdiyi "Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Abşeron dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişin qəbul və təsdiq edilməsi, həyata keçirilməsinə icazə verilməsi barədə qanunu təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, sənəd Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR), "TotalEnergies EP Absheron B.V.", "SOCAR Absheron" və "ADNOC İnternational ProjectCo 1RSC Limited" şirkətləri arasında imzalanmış saziş dəyişdirilib və yeni redaksiyada tərtib olunub.
Президент утвердил документ о соглашении по морскому блоку "Абшерон"
Ilham Aliyev approves document regarding agreement on Absheron offshore block
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