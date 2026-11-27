Azərbaycan Premyer Liqası: "Şəfa" "İmişli"ni məğlub edib
Futbol
- 27 noyabr, 2026
- 16:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Şəfa" Misli Premyer Liqasının XIII turunun açılış oyununda qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi səfərdə "İmişli"ni məğlub edib.
Yevlax şəhər stadionundakı qarşılaşma 3:1 hesabı ilə yekunlaşıb.
Qonaqların heyətində 14 və 29-cu dəqiqələrdə Elnur Cəfərov, 55-ci dəqiqədə Musa Quel fərqləniblər. Meydan sahiblərindən 41-ci dəqiqədə Ronaldo de Souza adını tabloya yazdırıb.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 8-ə çatdıran "Şəfa" 11-ci pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 12 xalla 8-ci yerdədir.
Günün ikinci görüşündə "Neftçi" "Zirə"ni qəbul edəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura noyabrın 29-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
17:01
Ermənistanda "Sülh körpüsü" təşəbbüsü çərçivəsində görüş keçirilibDigər
17:00
Aleks de Souza Braziliya klubunun baş məşqçisi təyin olunubFutbol
16:52
Azərbaycan Xəzərin ekosisteminin qorunması üçün birgə səylərə çağırıbRegion
16:49
Lənkəranda avtomobilin vurduğu 10 yaşlı uşaq xəstəxanada ölübHadisə
16:43
Azərbaycanda qanunsuz balıq ovuna qarşı reyd keçirilibASK
16:43
Azərbaycanın boks millisi Dünya Kubokunun final mərhələsində iştirak edəcəkFərdi
16:38
Sabah Şahbuzda işıq kəsiləcəkEnergetika
16:36
Milli Məclisin növbəti iclasında 8 məsələ müzakirə ediləcək - YenilənibMilli Məclis
16:32
Foto
Cəbrayıl rayonu ərazisinə 10 baş ceyran buraxılıbEkologiya