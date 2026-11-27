"Real" futbolçusu Braim Diasla müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 27 noyabr, 2026
- 16:10
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İspaniyanın "Real" (Madrid) klubu futbolçusu Braim Diasla müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
Yeni anlaşmaya əsasən, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi 2031-ci ilin yayınadək "Kral klubu"nun formasını geyinəcək.
Braim Dias 2019-cu ildə, 19 yaşında olarkən "Real"a qoşulub. O, komandanın heyətində keçirdiyi altı mövsüm ərzində 173 oyunda meydana çıxıb və 7 titul qazanıb.
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