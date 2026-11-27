Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub, 13 nəfər xəsarət alıb
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2026
- 16:04
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Ob prefekturasında (Fransanın şimal-şərqi) regional qatarla yük maşını toqquşub, nəticədə 13 nəfər yüngül xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.
"Hadisə yerində təhlükəsizliyi təmin edən və zərərçəkənlərə yardım göstərən təhlükəsizlik qüvvələri, təcili yardım xidmətləri və mülki müdafiə təşkilatları var", - prefekturanın məlumatında bildirilib.
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