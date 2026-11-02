SOCAR III rübdə 632 milyon kubmetrə yaxın qaz emal edib
Energetika
- 02 noyabr, 2026
- 13:35
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Bu ilin üçüncü rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 631 milyon 732 min 641 kubmetr qaz emal edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-ci ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.
Bu göstərici 2025-ci ilin iyul-sentyabr ayları ilə müqayisədə 128 milyon 366 min 159 kubmetr və ya 16,9 % azalıb.
Qeyd edək ki, ötən ilin üçüncü rübündə SOCAR 760 milyon 98 min 800 ton qaz emal edib.
SOCAR в III квартале переработала почти 632 млн кубометров газа
SOCAR processes over 631MCM of gas in Q3 2026
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