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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    SOCAR III rübdə 632 milyon kubmetrə yaxın qaz emal edib

    Energetika
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:35
    SOCAR III rübdə 632 milyon kubmetrə yaxın qaz emal edib

    Bu ilin üçüncü rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 631 milyon 732 min 641 kubmetr qaz emal edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2026-ci ilin III rübünə dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.

    Bu göstərici 2025-ci ilin iyul-sentyabr ayları ilə müqayisədə 128 milyon 366 min 159 kubmetr və ya 16,9 % azalıb.

    Qeyd edək ki, ötən ilin üçüncü rübündə SOCAR 760 milyon 98 min 800 ton qaz emal edib.

    Qaz emalı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
    SOCAR в III квартале переработала почти 632 млн кубометров газа
    SOCAR processes over 631MCM of gas in Q3 2026
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