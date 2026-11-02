Вагиф Садыгов: ЧМ U-15 даст большой толчок развитию азербайджанского футбола

Прошедшие в Баку чемпионат мира и фестиваль U-15 придадут мощный импульс развитию молодежного футбола в Азербайджане.

Об этом сказал Report председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыгов.

Он высоко оценил уровень организации турнира и созданную инфраструктуру:

"Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер также отмечал, что этот чемпионат, впервые проведенный в Азербайджане, высоко оценили все участники. Эффективно используя оставшуюся после соревнований инфраструктуру, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее. Все объекты были возведены в короткие сроки и переданы азербайджанскому футболу".

Садыгов подчеркнул, что соревнования стали большим опытом для молодых игроков:

"Раньше сборной из футболистов до 15 лет не было. Это было инновационное соревнование в формате 8 на 8. Спортсмены, не имевшие международного опыта, получили отличную практику, сыграв с представителями самых разных футбольных школ. Результат, возможно, не полностью удовлетворяет, однако у игроков есть потенциал. Чемпионат даст большой толчок развитию азербайджанского футбола".

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат мира и фестиваль U-15 на 84-м месте. Победителем соревнований, в которых приняли участие 189 стран, стала сборная Испании.