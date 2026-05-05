Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мелони: Рим нацелен на долгосрочное партнерство с Баку

    Внешняя политика
    • 05 мая, 2026
    • 11:16
    Мелони: Рим нацелен на долгосрочное партнерство с Баку

    Италия нацелена на укрепление долгосрочного стратегического партнерства с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони написала на своей странице в соцсети Х по итогам визита в Азербайджан 4 мая.

    "В Баку [совершила визит] для укрепления стратегического партнерства, которое для Италии имеет конкретную и долгосрочную ценность. С Азербайджаном мы хотим укрепить значимое сотрудничество в области энергетики, безопасности, связности, инвестиций и политического диалога, все больше превращая его в конкретные возможности для наших народов", - написала она.

    Джорджа Мелони отметила, что в сложное время, подобное нынешнему, особенно важно держаться за ориентиры, одним из которых являются отношения между Италией и Азербайджаном.

    Джорджа Мелони Азербайджано-итальянские отношения Италия
    Видео
    Corcia Meloni: Roma Bakı ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığı hədəfləyir
    Видео
    Meloni: Rome aims for long-term partnership with Baku

    Последние новости

    12:10

    Казахстан и Турция усиливают технологическое партнерство

    ИКТ
    12:05

    Пашинян: Соответствие стандартам ЕС - первоочередная цель Армении

    В регионе
    11:58

    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

    Другие
    11:53

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    Инфраструктура
    11:52

    Таиланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    11:50

    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства по связанности с Арменией

    В регионе
    11:47

    Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня

    Другие страны
    11:46

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    Энергетика
    11:46

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Инфраструктура
    Лента новостей