Мелони: Рим нацелен на долгосрочное партнерство с Баку
- 05 мая, 2026
- 11:16
Италия нацелена на укрепление долгосрочного стратегического партнерства с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони написала на своей странице в соцсети Х по итогам визита в Азербайджан 4 мая.
"В Баку [совершила визит] для укрепления стратегического партнерства, которое для Италии имеет конкретную и долгосрочную ценность. С Азербайджаном мы хотим укрепить значимое сотрудничество в области энергетики, безопасности, связности, инвестиций и политического диалога, все больше превращая его в конкретные возможности для наших народов", - написала она.
Джорджа Мелони отметила, что в сложное время, подобное нынешнему, особенно важно держаться за ориентиры, одним из которых являются отношения между Италией и Азербайджаном.
A Baku per rafforzare una partnership strategica che per l’Italia ha un valore concreto e di lungo periodo.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026
Con l’Azerbaigian vogliamo consolidare una cooperazione già molto importante su energia, sicurezza, connettività, investimenti e dialogo politico, trasformandola sempre di… pic.twitter.com/2yXmRiOdHa