    Corcia Meloni: Roma Bakı ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığı hədəfləyir

    Xarici siyasət
    • 05 may, 2026
    • 11:18
    Corcia Meloni: Roma Bakı ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığı hədəfləyir

    İtaliya Azərbaycanla uzunmüddətli strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini hədəfləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Corcia Meloni mayın 4-də Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "İtaliya üçün konkret və uzunmüddətli dəyərə malik olan strateji tərəfdaşlığı gücləndirmək üçün Bakıya səfər etdim. Azərbaycanla biz enerji, təhlükəsizlik, əlaqəlilik, investisiya və siyasi dialoq sahəsində əhəmiyyətli əməkdaşlığı gücləndirmək, getdikcə onu xalqlarımız üçün konkret imkanlara çevirmək istəyirik", - o yazıb.

    C.Meloni qeyd edib ki, indiki kimi çətin dövrlərdə hədəflərə bağlı qalmaq xüsusilə vacibdir və bu hədəflərdən biri İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdir.

    Corcia Meloni İtaliya
    Мелони: Рим нацелен на долгосрочное партнерство с Баку
    Meloni: Rome aims for long-term partnership with Baku

