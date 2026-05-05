Azərbaycanın minifutbol yığması "Millətlər Liqası" turnirinin qalibi olub
Futbol
- 05 may, 2026
- 18:48
Azərbaycanın minifutbol millisi Monteneqroda keçirilən "Millətlər Liqası" turnirinin qalibi olub.
Azərbaycan Minifutbol Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, komanda Qazaxıstan və Monteneqro millilərinin iştirakı ilə keçirilən yarışda birinci olub.
Yığma üzvlərindən Vəli Qafarov turnirin ən yaxşı qapıçısı, İsa Atayev isə ən məhsuldar futbolçusu seçilib
