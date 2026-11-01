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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Milan" ardıcıl dördüncü dəfə "İnter"i məğlub edib

    Futbol
    • 01 noyabr, 2026
    • 07:51
    Milan ardıcıl dördüncü dəfə İnteri məğlub edib

    "Milan" bütün turnirlərdə "İnter" üzərində ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb.

    "Report"un A Seriyasının rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, İtaliya çempionatının 10-cu turunun matçında "Milan" "İnter"i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.

    Görüş Milanda, "San-Siro" stadionunda baş tutub.

    Qaliblərin heyətində Kristian Pulişiç (4-cü dəqiqə), Adrien Rabyo (10-cu) və Dieqo Moreyra (43-cü) fərqləniblər. "İnter"in yeganə qolunu Alessandro Bastoni (22-ci) vurub.

    Əvvəlki üç qarşılıqlı görüşdə də "Milan" 3:0, 1:0 və 1:0 hesabı ilə qələbələr qazanmışdı.

    Beləliklə, "İnter" A Seriyasının cari mövsümündə ilk məğlubiyyəti ilə üzləşib.

    10-cu turdan sonra "İnter" 25 xalla turnir cədvəlində ikinci yeri tutur, 21 xal toplayan "Milan" isə dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Növbəti turda, noyabrın 8-də "Milan" səfərdə "Cenoa" ilə qarşılaşacaq, "İnter" isə həmin gün "Komo"nu qəbul edəcək.

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