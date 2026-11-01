"Milan" ardıcıl dördüncü dəfə "İnter"i məğlub edib
- 01 noyabr, 2026
- 07:51
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Milan" bütün turnirlərdə "İnter" üzərində ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb.
"Report"un A Seriyasının rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, İtaliya çempionatının 10-cu turunun matçında "Milan" "İnter"i 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Görüş Milanda, "San-Siro" stadionunda baş tutub.
Qaliblərin heyətində Kristian Pulişiç (4-cü dəqiqə), Adrien Rabyo (10-cu) və Dieqo Moreyra (43-cü) fərqləniblər. "İnter"in yeganə qolunu Alessandro Bastoni (22-ci) vurub.
Əvvəlki üç qarşılıqlı görüşdə də "Milan" 3:0, 1:0 və 1:0 hesabı ilə qələbələr qazanmışdı.
Beləliklə, "İnter" A Seriyasının cari mövsümündə ilk məğlubiyyəti ilə üzləşib.
10-cu turdan sonra "İnter" 25 xalla turnir cədvəlində ikinci yeri tutur, 21 xal toplayan "Milan" isə dördüncü pillədə qərarlaşıb.
Növbəti turda, noyabrın 8-də "Milan" səfərdə "Cenoa" ilə qarşılaşacaq, "İnter" isə həmin gün "Komo"nu qəbul edəcək.