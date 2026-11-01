"Милан" в четвертый раз подряд обыграл "Интер"

"Милан" одержал четвертую подряд победу над "Интером" во всех турнирах.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Серии А, в матче 10-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Интер" со счетом 3:1.

Встреча состоялась на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца") в Милане.

В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10-я) и Диегу Морейра (43-я). Единственный гол "Интера" забил Алессандро Бастони (22-я).

В предыдущих трех очных встречах "Милан" также одержал победы со счетом 3:0, 1:0 и 1:0.

Таким образом, "Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А.

После 10-го тура "Интер" с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Милан", набравший 21 очко, располагается на четвертой строчке.

В следующем туре, 8 ноября, "Милан" сыграет на выезде с "Дженоа", а "Интер" в тот же день примет "Комо".