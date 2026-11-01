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    "Милан" в четвертый раз подряд обыграл "Интер"

    Футбол
    • 01 ноября, 2026
    • 07:46
    Милан в четвертый раз подряд обыграл Интер

    "Милан" одержал четвертую подряд победу над "Интером" во всех турнирах.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Серии А, в матче 10-го тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Интер" со счетом 3:1.

    Встреча состоялась на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца") в Милане.

    В составе победителей отличились Кристиан Пулишич (4-я минута), Адриен Рабьо (10-я) и Диегу Морейра (43-я). Единственный гол "Интера" забил Алессандро Бастони (22-я).

    В предыдущих трех очных встречах "Милан" также одержал победы со счетом 3:0, 1:0 и 1:0.

    Таким образом, "Интер" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Серии А.

    После 10-го тура "Интер" с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Милан", набравший 21 очко, располагается на четвертой строчке.

    В следующем туре, 8 ноября, "Милан" сыграет на выезде с "Дженоа", а "Интер" в тот же день примет "Комо".

    ФК Милан ФК Интер Майами
    "Milan" ardıcıl dördüncü dəfə "İnter"i məğlub edib
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