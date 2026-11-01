Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun son oyunları bu gün baş tutacaq
Komanda
- 01 noyabr, 2026
- 09:40
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Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun son oyunları bu gün baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, turun son günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək.
Günün ilk matçında "Gəncə" və NTD komandaları saat 14:00-da Gəncə İdman Sarayında üz-üzə gələcək.
Eyni saatda Bakı İdman Sarayında "Sumqayıt" və "Sabah" komandaları qarşılaşacaq.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki görüşlərində "Ordu" "Naxçıvan"a "84:76, "Neftçi" isə "LANDAU Lions"a 86:84 hesabı ilə qalib gəlib.
Turnir cədvəlində 5 xalı olan "Sabah" beşinci, eyni xala malik "Sumqayıt" altıncı pillədə qərarlaşıb. Hərəyə 4 xalı olan "Gəncə" və NTD isə müvafiq olaraq yeddinci və səkkizinci yerləri tuturlar.
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