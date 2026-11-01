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    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun son oyunları bu gün baş tutacaq

    Komanda
    • 01 noyabr, 2026
    • 09:40
    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun son oyunları bu gün baş tutacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun son oyunları bu gün baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, turun son günündə daha iki qarşılaşma keçiriləcək.

    Günün ilk matçında "Gəncə" və NTD komandaları saat 14:00-da Gəncə İdman Sarayında üz-üzə gələcək.

    Eyni saatda Bakı İdman Sarayında "Sumqayıt" və "Sabah" komandaları qarşılaşacaq.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki görüşlərində "Ordu" "Naxçıvan"a "84:76, "Neftçi" isə "LANDAU Lions"a 86:84 hesabı ilə qalib gəlib.

    Turnir cədvəlində 5 xalı olan "Sabah" beşinci, eyni xala malik "Sumqayıt" altıncı pillədə qərarlaşıb. Hərəyə 4 xalı olan "Gəncə" və NTD isə müvafiq olaraq yeddinci və səkkizinci yerləri tuturlar.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə BK NTD BK Sumqayıt BK Sabah BK
    44 filmi
    44 filmi

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