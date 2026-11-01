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    Premyer Liqa: Bu gün X turun daha 2 oyunu keçiriləcək

    Futbol
    • 01 noyabr, 2026
    • 09:10
    Premyer Liqa: Bu gün X turun daha 2 oyunu keçiriləcək

    Misli Premyer Liqasının X turunda bu gün daha 2 matç keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk oyununda "Neftçi" səfərdə "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 15:00-da Şamaxı şəhər stadionunda baş tutacaq.

    Günün ikinci görüşü isə Gəncə stadionunda təşkil olunacaq. Ev sahibi "Kəpəz" "İmişli"ni sınağa çəkəcək. Matç saat 17:30-da start götürəcək.

    "Neftçi" 18 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində qərarlaşıb. "Kəpəz" (14 xal), "Şamaxı" (13 xal) və "İmişli" (10 xal) müvafiq olaraq altı, yeddi və səkkizinci sıralarda yer alıblar.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, X tur

    1 noyabr

    15:00. "Şamaxı" – "Neftçi"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Emin Əliyev.

    VAR: Kamal Umudlu.

    AVAR: Vüsal Məmmədov.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:30. "Kəpəz" – "İmişli"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, İslam Məmmədov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Kərim Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Gəncə şəhər stadionu.

    Xatırladaq ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" evdə "Sabah"ı 3:2 hesabı ilə üstələyib. "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" (2:2) və "Qəbələ" - "Qarabağ" (0:0) görüşləri isə heç-heçə yekunlaşıb.

    Azərbaycan Premyer Liqası Neftçi FK Şamaxı FK Kəpəz FK İmişli FK
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут проведены два матча 10-го тура
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