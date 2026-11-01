В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут проведены два матча 10-го тура
- 01 ноября, 2026
- 09:20
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В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 10-го тура.
Как сообщает Report, в первой встрече дня сойдутся "Шамахы" и бакинский "Нефтчи", старт запланирован на 15:00.
Вторая игра дня пройдет на Гянджинском городском стадионе, где местный "Кяпяз" примет "Имишли", стартовый свисток прозвучит в 17:30.
У "Нефтчи" в активе 18 очков и третье место в чемпионате страны. "Кяпяз" (14 очков), "Шамахы" (13 очков) и "Имишли" (10 очков) занимают шестое, седьмое и восьмое места соответственно.
Премьер-лига Азербайджана
I круг, X тур
1 ноября
15:00. "Шамахы" – "Нефтчи"
Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Эмин Алиев.
VAR: Кямал Умудлу.
AVAR: Вюсал Мамедов.
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.
Шамахинский городской стадион.
17:30. "Кяпяз" – "Имишли"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ислам Мамедов.
VAR: Рашад Ахмедов.
AVAR: Керим Зейналов.
Судья-инспектор: Зохраб Гадиев.
Представитель АФФА: Эльдар Мамедов.
Гянджинский городской стадион.
В ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" дома одолел "Сабах" со счетом 3:2. Встречи "Араз-Нахчыван" – "Зиря" (2:2) и "Габала" – "Карабах" (0:0) завершились вничью.