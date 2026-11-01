Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут проведены два матча 10-го тура

    Футбол
    • 01 ноября, 2026
    • 09:20
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут проведены два матча 10-го тура

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут проведены еще два матча 10-го тура.

    Как сообщает Report, в первой встрече дня сойдутся "Шамахы" и бакинский "Нефтчи", старт запланирован на 15:00.

    Вторая игра дня пройдет на Гянджинском городском стадионе, где местный "Кяпяз" примет "Имишли", стартовый свисток прозвучит в 17:30.

    У "Нефтчи" в активе 18 очков и третье место в чемпионате страны. "Кяпяз" (14 очков), "Шамахы" (13 очков) и "Имишли" (10 очков) занимают шестое, седьмое и восьмое места соответственно.

    Премьер-лига Азербайджана

    I круг, X тур

    1 ноября

    15:00. "Шамахы" – "Нефтчи"

    Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Эмин Алиев.

    VAR: Кямал Умудлу.

    AVAR: Вюсал Мамедов.

    Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев.

    Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева.

    Шамахинский городской стадион.

    17:30. "Кяпяз" – "Имишли"

    Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Ислам Мамедов.

    VAR: Рашад Ахмедов.

    AVAR: Керим Зейналов.

    Судья-инспектор: Зохраб Гадиев.

    Представитель АФФА: Эльдар Мамедов.

    Гянджинский городской стадион.

    В ранее состоявшихся матчах тура "Туран Товуз" дома одолел "Сабах" со счетом 3:2. Встречи "Араз-Нахчыван" – "Зиря" (2:2) и "Габала" – "Карабах" (0:0) завершились вничью.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Нефтчи ФК Сабах ФК Имишли ФК Шамахы
    Premyer Liqa: Bu gün X turun daha 2 oyunu keçiriləcək
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