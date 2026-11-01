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    Yaponiyada sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən ABŞ dəniz piyadası saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2026
    • 08:34
    Yaponiyada sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən ABŞ dəniz piyadası saxlanılıb

    Yaponiya polisi Okinava adasında ABŞ Dəniz Piyadaları Korpusunun 21 yaşlı hərbi qulluqçusunu avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə etmək şübhəsi ilə saxlayıb.

    "Report" "Kyodo" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə ABŞ-nin "Kadena" aviabazası yaxınlığında yerləşən ərazidə baş verib.

    Saxlanılan şəxsin ABŞ-nin "Kemp-Hansen" hərbi bazasında xidmət keçən Kalvin Montoya Kardona olduğu qeyd edilib.

    Polisin məlumatına görə, hərbçi avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə edib və başqa bir avtomobillə toqquşub, bundan sonra isə hadisə yerindən qaçıb. Daha sonra o geri qayıdıb və polislər yoxlama apararaq onun orqanizmində alkoqolun miqdarının icazə verilən normadan iki dəfədən çox olduğunu müəyyən ediblər.

    Hadisə oktyabrın 31-də yerli vaxtla saat 00:25 radələrində, amerikalı hərbçilərə öz bazalarını tərk etməyin qadağan olunduğu vaxtda baş verib.

    Bildirilib ki, saxlanılan şəxs avtomobili sərxoş vəziyyətdə sürdüyünü etiraf edib. Polis həmçinin onun yol-nəqliyyat hadisəsi ilə mümkün əlaqəsini də araşdırır.

    Yaponiya Dəniz piyadaları
    В Японии задержали американского морпеха за вождение в нетрезвом виде
    US Marine arrested for alleged drunk driving during curfew in Japan
    44 filmi
    44 filmi

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