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    В Японии задержали американского морпеха за вождение в нетрезвом виде

    Другие страны
    • 01 ноября, 2026
    • 08:20
    В Японии задержали американского морпеха за вождение в нетрезвом виде

    Японская полиция задержала на острове Окинава 21-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, инцидент произошел в городе Окинава в районе, расположенном недалеко от американской авиабазы Кадена.

    Задержанным оказался капрал Калвин Монтойя Кардона, проходящий службу на американской военной базе Кэмп-Хансен.

    По данным полиции, военнослужащий управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и предположительно совершил столкновение с другой машиной, после чего скрылся с места происшествия. Позднее он вернулся, и полицейские провели проверку, установив, что содержание алкоголя в его организме более чем вдвое превышало допустимую норму.

    Инцидент произошел 31 октября около 00:25 по местному времени, когда американским военнослужащим запрещено покидать свои базы.

    Сообщается, что задержанный признал вину в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Полиция также расследует его возможную причастность к ДТП.

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