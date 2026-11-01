İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Bəxtiyar Hacıyev: "Sərnişinlər Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə 30 % daha ucuz qiymətə səyahət edə biləcəklər"

    İnfrastruktur
    • 01 noyabr, 2026
    • 08:43
    Bəxtiyar Hacıyev: Sərnişinlər Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə 30 % daha ucuz qiymətə səyahət edə biləcəklər

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) bu gündən Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə gündəlik 4 reys həyata keçirməsi nəticəsində sərnişinlər 30 % daha ucuz qiymətə səyahət edə biləcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu QSC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    B. Hacıyevin sözlərinə görə, gündəlik reyslərin sayının dördə çatdırılması sərnişinlərə daha çox seçim və yer əldə etmək imkanı verir:

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" bu gündən etibarən Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayını artırır. Gündəlik reyslərin sayı ikidən dördə çatdırılıb. Bu, sərnişinlərə daha çox seçim və yer əldə etmək imkanı verir. Yerlərin sayı 386-dan 564-ə çatdırılıb ki, bu da təxminən 50 % artım deməkdir. Yeni reyslər sərnişinlərə həm də gündüz səyahət imkanları təqdim edir. Belə ki, hər gün qatar Bakıdan 23:10 və 09:10-da, Tbilisidən isə saat 11:00 və 22:00-da hərəkət edəcək. Bu reyslər sərnişinlərə daha aşağı büdcəli səyahət imkanları da təqdim edir. Belə ki, sərnişinlər 30 % daha ucuz bilet əldə edə bilərlər".

    Şöbə müdiri marşrut üzrə bir istiqamətə Bakıdan Tbilisiyə minimum gediş haqqının 54 manat, Yevlaxdan 44 manat, Gəncədən 41 manat, Ağstafadan 38 manat, Böyük Kəsikdən Tbilisiyə isə 36 manat təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb.

    Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Bakı-Tbilisi-Bakı sərnişin qatarı
    Бахтияр Гаджиев: Билеты на поезда Баку–Тбилиси подешевеют на 30%
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:09
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.11.2026)
    Maliyyə
    09:05
    SOCAR ilə "Comstock" şirkəti arasında yekun alqı-satqı müqaviləsi imzalanıb
    Energetika
    08:49
    "Fox": Vens Trampın geosiyasi siyasətindən narazı olanları ətrafında birləşdirmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    08:31
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:26
    Senatda demokratların lideri İranla müharibəni başa çatdıracağına söz verib
    Digər ölkələr
    08:08
    Paraqvay parlamenti prezidentin impiçmenti təşəbbüsünü müzakirə edəcək
    Digər ölkələr
    08:00
    Cənubi Koreya XİN: ABŞ-la birgə hərbi təlimlər sırf müdafiə xarakteri daşıyır
    Digər ölkələr
    07:52
    Türkmənistan Prezidenti "Şimal-Cənub" dəhlizi çərçivəsində yeni avtomobil yolunu açıb
    İnfrastruktur
    07:38
    Bakının iki rayonunda işıq kəsiləcək
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti