Бахтияр Гаджиев: Билеты на поезда Баку–Тбилиси подешевеют на 30%
- 01 ноября, 2026
- 08:47
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Пассажиры поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку смогут приобретать билеты на 30% дешевле благодаря увеличению числа ежедневных рейсов с двух до четырех.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.
По его словам, с сегодняшнего дня количество ежедневных рейсов увеличено вдвое, что позволит пассажирам выбирать более удобное время отправления. При этом число доступных мест выросло с 386 до 564, или примерно на 50%.
"Новые рейсы также предоставляют возможность путешествовать в дневное время. Ежедневно поезда будут отправляться из Баку в 09:10 и 23:10, а из Тбилиси - в 11:00 и 22:00. Кроме того, пассажиры смогут приобретать билеты на 30% дешевле", - отметил Гаджиев.
Он также сообщил минимальную стоимость билетов в Тбилиси в одном направлении:
Из Баку - 54 маната;
Из Евлаха - 44 маната;
Из Гянджи - 41 манат;
Из Агстафы - 38 манатов;
Из Беюк-Кесика - 36 манатов.