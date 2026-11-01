Бахтияр Гаджиев: Билеты на поезда Баку–Тбилиси подешевеют на 30%

Пассажиры поездов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку смогут приобретать билеты на 30% дешевле благодаря увеличению числа ежедневных рейсов с двух до четырех.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, с сегодняшнего дня количество ежедневных рейсов увеличено вдвое, что позволит пассажирам выбирать более удобное время отправления. При этом число доступных мест выросло с 386 до 564, или примерно на 50%.

"Новые рейсы также предоставляют возможность путешествовать в дневное время. Ежедневно поезда будут отправляться из Баку в 09:10 и 23:10, а из Тбилиси - в 11:00 и 22:00. Кроме того, пассажиры смогут приобретать билеты на 30% дешевле", - отметил Гаджиев.

Он также сообщил минимальную стоимость билетов в Тбилиси в одном направлении:

Из Баку - 54 маната;

Из Евлаха - 44 маната;

Из Гянджи - 41 манат;

Из Агстафы - 38 манатов;

Из Беюк-Кесика - 36 манатов.