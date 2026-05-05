Almaniya ADB vasitəsilə təbii həllərin maliyyələşdirilməsinə 5,5 milyon avro ayırıb
- 05 may, 2026
- 18:46
Almaniya 5,5 milyon avro məbləğində qrant şəklində birgə maliyyələşdirmə ayıraraq, Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Təbii Həllər Mərkəzinin maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşı olub.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası zamanı elan edilib.
Bildirilib ki, ayrılan vəsaitlər Asiya-Sakit okean regionu ərazisində bioloji müxtəlifliyin və ekosistemlərin qorunması, səmərəli idarə edilməsi və bərpası üzrə işlərin aktivləşdirilməsinə yönəldiləcək.
"Təbiət Asiya və Sakit okean hövzəsində inklüziv iqtisadi artımın, dayanıqlılığın və uzunmüddətli inkişafın təmin edilməsində əsas yer tutur. Almaniyanın iştirakı əlaqələndirilmiş fəaliyyət və innovativ maliyyələşdirmə mexanizmləri vasitəsilə təbiətə yatırılan sərmayələrin həcmini artırmağa çalışan tərəfdaşların genişlənən koalisiyasını gücləndirir. Birgə səylərlə biz planlardan onların praktiki reallaşdırılmasına keçirik", - ADB-nin prezidenti Masato Kanda deyib.
Almaniya tərəfindən vəsaitlər Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi (BMZ) vasitəsilə təqdim olunur və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GIZ) dəstəyi ilə icra edilir. Bu elan ADB və GIZ arasında tərəfdaşlığı rəsmi səviyyədə təsbit edən icra sazişinin imzalanması ilə eyni vaxta təsadüf edib. Təbii Həllərin Maliyyələşdirilməsi Mərkəzi 2023-cü ildə təsis edilib və 2030-cu ilə qədər təbiətin qorunmasına azı 5 milyard ABŞ dolları investisiyanın cəlb edilməsini hədəfləyir.