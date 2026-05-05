İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Almaniya ADB vasitəsilə təbii həllərin maliyyələşdirilməsinə 5,5 milyon avro ayırıb

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 18:46
    Almaniya ADB vasitəsilə təbii həllərin maliyyələşdirilməsinə 5,5 milyon avro ayırıb

    Almaniya 5,5 milyon avro məbləğində qrant şəklində birgə maliyyələşdirmə ayıraraq, Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Təbii Həllər Mərkəzinin maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşı olub.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası zamanı elan edilib.

    Bildirilib ki, ayrılan vəsaitlər Asiya-Sakit okean regionu ərazisində bioloji müxtəlifliyin və ekosistemlərin qorunması, səmərəli idarə edilməsi və bərpası üzrə işlərin aktivləşdirilməsinə yönəldiləcək.

    "Təbiət Asiya və Sakit okean hövzəsində inklüziv iqtisadi artımın, dayanıqlılığın və uzunmüddətli inkişafın təmin edilməsində əsas yer tutur. Almaniyanın iştirakı əlaqələndirilmiş fəaliyyət və innovativ maliyyələşdirmə mexanizmləri vasitəsilə təbiətə yatırılan sərmayələrin həcmini artırmağa çalışan tərəfdaşların genişlənən koalisiyasını gücləndirir. Birgə səylərlə biz planlardan onların praktiki reallaşdırılmasına keçirik", - ADB-nin prezidenti Masato Kanda deyib.

    Almaniya tərəfindən vəsaitlər Federal İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi (BMZ) vasitəsilə təqdim olunur və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GIZ) dəstəyi ilə icra edilir. Bu elan ADB və GIZ arasında tərəfdaşlığı rəsmi səviyyədə təsbit edən icra sazişinin imzalanması ilə eyni vaxta təsadüf edib. Təbii Həllərin Maliyyələşdirilməsi Mərkəzi 2023-cü ildə təsis edilib və 2030-cu ilə qədər təbiətin qorunmasına azı 5 milyard ABŞ dolları investisiyanın cəlb edilməsini hədəfləyir.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Almaniya Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) Almaniyanın İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi (BMZ)
    Германия выделила 5,5 млн евро на финансирование природных решений через АБР
    Germany provides 5.5M euros to finance nature-based solutions through ADB

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti