Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb
Digər ölkələr
- 05 may, 2026
- 19:52
"Boko Haram" qruplaşmasının yaraqlıları Çadda hərbi bazaya hücum ediblər.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ordunun çərşənbə axşamı verdiyi bəyanatda bildirilib.
Məlumata görə, hücum nəticəsində azı 23 təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı ölüb, 26 nəfər isə yaralanıb.
"Ordu bazar ertəsi axşam saatlarında Çad gölü bölgəsində baş verən hücumu dəf edib və hazırda ərazinin təmizlənməsi üzrə əməliyyatlar aparılır", - məlumatda qeyd olunub.
Çad Prezidenti Mahamat İdris Debi "Facebook" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında silahlıların hücumunu pisləyib.
Xatırladaq ki, 2009-cu ildən bəri "Boko Haram" yaraqlıları öz nüfuzunu Nigeriyanın şimal-şərqindən Çadın qərbinə qədər genişləndirib və orada hərbi obyektlərə hücumlar intensivləşib.
Son xəbərlər
20:35
Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edirDigər ölkələr
20:29
Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirirDaxili siyasət
20:25
Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBHərbi
20:17
Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölübDigər ölkələr
20:16
ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıbDigər ölkələr
20:10
İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdırDaxili siyasət
20:08
Video
Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıbDaxili siyasət
19:59
Foto
İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
19:52