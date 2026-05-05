İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Əlcəzair Prezidenti sabah Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək

    Region
    • 05 may, 2026
    • 23:25
    Əlcəzair Prezidenti sabah Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək

    Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının Prezidenti Abdelmacid Tebbun sabah Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Aparatının Kommunikasiya rəhbəri Burhanəddin Duran "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    O, bildirib ki, Abdelmacid Tebbun türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə 6-8 mayda Türkiyədə rəsmi səfərdə olacaq.

    Səfər çərçivəsində mayın 7-də Ankarada Türkiyə-Əlcəzair Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının ilk iclası keçiriləcək.

    "Hər iki ölkənin müvafiq nazirlərinin qatılacağı Şura iclasında dost və qardaş Əlcəzairlə münasibətlər hər cəhətdən qiymətləndiriləcək və ikitərəfli əməkdaşlıq daha da inkişaf etdirmək üçün atıla biləcək addımlar müzakirə olunacaq. Görüşlərdə həmçinin mövcud regional və beynəlxalq inkişaflar da nəzərdən keçiriləcək", - məlumatda qeyd olunub.

    Bundan əlavə, səfər zamanı ikitərəfli münasibətlərin müqavilə əsasını gücləndirəcəyi və müxtəlif müqavilələrin imzalanması da gözlənilir.

    Abdelmacid Tebbun Rəsmi səfər Rəcəb Tayyib Ərdoğan Burhanəddin Duran
    Президент Алжира завтра совершит официальный визит в Турцию
    Algerian president due in Türkiye on May 6

    Son xəbərlər

    04:15

    İranda 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    03:56

    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    Digər ölkələr
    03:37

    Dubravka Handanoviç: Serbiya NIS-ın külək elektrik stansiyası layihəsi ilə maraqlanır

    Digər ölkələr
    03:20

    UKMTO: Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    02:43
    Foto

    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    02:21

    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    01:47

    Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    01:18

    ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    00:54

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti