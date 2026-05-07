İran Hörmüz boğazındakı gəmilərin kapitanlarına müraciət edib
Region
- 07 may, 2026
- 02:31
İran Limanları və Dənizçilik Təşkilatı Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə dəstək verməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə kommersiya gəmilərinin kapitanlarına rəsmi müraciətdə deyilir.
Qeyd olunub ki, İran limanları öz xidmətlərini, texniki dəstəyini, eləcə də tibbi və sanitar yardımını göstərməyə hazırdır.
