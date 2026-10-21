İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 03:22
    WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin amerikalı həmkarı Donald Trampın yanacaq qiymətlərinin artması və ABŞ-də qarşıdan gələn aralıq seçkiləri ilə bağlı narahatlıqlarından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, "The Washington Post" (WP) bu barədə analitiklərə istinadən yazıb.

    Putinlə telefon danışığından sonra Tramp Rusiyanın dizel yanacağı tədarükünə tətbiq edilən sanksiya məhdudiyyətlərini yumşaldıb, Moskvaya qarşı yeni sanksiyaları təxirə salıb, Ukraynanın peyk sistemlərinə çıxışını məhdudlaşdırıb və Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiyə təzyiqləri artırıb.

    ABŞ Dövlət katibinin keçmiş köməkçisi Deniel Fridin fikrincə, Tramp Moskvanın xeyrinə olan şərtlərlə nizamlanmaya nail olmağa çalışır, çünki yanacaq qiymətlərinin artması fonunda seçkiqabağı kampaniya üçün ona arqument lazımdır.

    Karnegi Fondunun eksperti Endryu Vays hesab edir ki, Tramp Kiyevi dekabrda Mayamidə keçiriləcək G20 sammitinə qədər siyasi razılaşmaya getməyə məcbur etməyə çalışır. Onun sözlərinə görə, Rusiya ərazi güzəştlərinə nail olmağa çalışır və daha sonra Ukraynanın hərbi potensialını məhdudlaşdırmağı tələb edə bilər.

    Vladimir Putin Donald Tramp Volodimir Zelenski
    WP назвала причину, по которой Трамп начал склоняться к поддержке РФ
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:58
    "The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    03:22
    WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
    Digər ölkələr
    02:52
    "SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
    Biznes
    02:23
    "Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
    Digər ölkələr
    01:42
    Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
    Digər ölkələr
    01:22
    WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
    Digər ölkələr
    01:03
    UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
    Futbol
    00:49
    Əraqçi: Danışıqlarda ABŞ tərəfinə qətiyyən etibar etmək olmaz
    Region
    00:24
    Zelenski Oslodakı danışıqların detallarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti