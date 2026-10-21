WP назвала причину, по которой Трамп начал склоняться к поддержке РФ

Президент России Владимир Путин воспользовался опасениями американского коллеги Дональда Трампа из-за роста цен на топливо и предстоящих промежуточных выборов в США, чтобы склонить его на свою сторону.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков.

После телефонного разговора с Путиным Трамп ослабил санкционные ограничения на российские поставки дизельного топлива, отложил новые санкции против Москвы, ограничил доступ Украины к спутниковым системам и усилил давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

По мнению бывшего помощника госсекретаря США Дэниела Фрида, Трамп пытается добиться урегулирования на условиях, выгодных Москве, поскольку ему необходим аргумент для предвыборной кампании на фоне роста цен на топливо.

Эксперт Фонда Карнеги Эндрю Вайс считает, что Трамп стремится вынудить Киев пойти на политическое соглашение к декабрьскому саммиту G20 в Майами. По его словам, Россия добивается территориальных уступок, а затем может потребовать ограничить военный потенциал Украины.