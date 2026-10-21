İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 05:43
    Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir

    Pentaqon Şimali Karolinada qabaqcıl mikrosxemlərin istehsalına 1,5 milyard dollar yönəldəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp həmin ştatda tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən danışıb.

    "Müharibə Nazirliyi Şimali Karolinada qabaqcıl yarımkeçirici çiplərin istehsalına 1,5 milyard dollar investisiya yatırır", - o bildirib.

    Amerika lideri daha əvvəl bildirmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar mikrosxemlərin istehsalı üzrə özünün böyük zavodlarını inşa edir və gələcəkdə çip idxalına ehtiyac duymayacaq.

    Donald Tramp ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon)
    Пентагон инвестирует $1,5 млрд в производство чипов в Северной Каролине
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:43
    Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir
    Digər ölkələr
    05:15
    "ChatGPT"də təhlükəsiz yazışma funksiyası istifadəyə verilib
    İKT
    04:53
    Azərbaycan BMT-ni itkin düşmüş şəxslər məsələsində daha fəal rol oynamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:36
    "Axios": ABŞ Oslodakı danışıqlardan sonra Rusiyadan kompromisə getməyi gözləyir
    Digər ölkələr
    03:58
    "The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
    Digər ölkələr
    03:22
    WP: Putin Trampın seçkilərlə bağlı narahatlığından onu öz tərəfinə çəkmək üçün istifadə edib
    Digər ölkələr
    02:52
    "SpaceX" rüblük gəlirini illik ifadədə 161 % artırıb
    Biznes
    02:23
    "Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
    Digər ölkələr
    01:42
    Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti