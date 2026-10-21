Пентагон инвестирует $1,5 млрд в производство чипов в Северной Каролине
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 05:36
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Пентагон направит $1,5 млрд на производство передовых микросхем в Северной Каролине.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в упомянутом штате.
"Военное министерство инвестирует $1,5 млрд на производство передовых полупроводниковых чипов в Северной Каролине", - сказал он.
Американский лидер ранее заявлял, что Соединенные Штаты строят собственные крупные заводы по производству микросхем и в будущем не будут нуждаться в импорте чипов.
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