Пентагон инвестирует $1,5 млрд в производство чипов в Северной Каролине

Пентагон направит $1,5 млрд на производство передовых микросхем в Северной Каролине.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в упомянутом штате.

"Военное министерство инвестирует $1,5 млрд на производство передовых полупроводниковых чипов в Северной Каролине", - сказал он.

Американский лидер ранее заявлял, что Соединенные Штаты строят собственные крупные заводы по производству микросхем и в будущем не будут нуждаться в импорте чипов.