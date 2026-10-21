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    Пентагон инвестирует $1,5 млрд в производство чипов в Северной Каролине

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 05:36
    Пентагон инвестирует $1,5 млрд в производство чипов в Северной Каролине

    Пентагон направит $1,5 млрд на производство передовых микросхем в Северной Каролине.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в упомянутом штате.

    "Военное министерство инвестирует $1,5 млрд на производство передовых полупроводниковых чипов в Северной Каролине", - сказал он.

    Американский лидер ранее заявлял, что Соединенные Штаты строят собственные крупные заводы по производству микросхем и в будущем не будут нуждаться в импорте чипов.

    Дональд Трамп Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Прямые инвестиции Производство чипов
    Pentaqon Şimali Karolinada çip istehsalına 1,5 milyard dollar yatırım edir
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