Президент Алжира завтра совершит официальный визит в Турцию

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 6 мая совершит официальный визит в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, Абдельмаджид Теббун по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана будет находиться с официальным визитом в Турции 6-8 мая.

В рамках визита 7 мая в Анкаре он примет участие в 1-ом заседании Турецко-Алжирского Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. На мероприятии также будут присуствовать главы ряда министерств двух стран.

"На заседании Совета стороны обсудят возможные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также рассмотрят текущие события регионе и мире", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что в рамках визита будет укреплена договорная база двусторонних отношений и будут подписаны различные соглашения.