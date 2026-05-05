    Президент Алжира завтра совершит официальный визит в Турцию

    • 05 мая, 2026
    • 23:35
    Президент Алжира завтра совершит официальный визит в Турцию

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 6 мая совершит официальный визит в Турцию.

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в своем аккаунте в соцсети X.

    По его словам, Абдельмаджид Теббун по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана будет находиться с официальным визитом в Турции 6-8 мая.

    В рамках визита 7 мая в Анкаре он примет участие в 1-ом заседании Турецко-Алжирского Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. На мероприятии также будут присуствовать главы ряда министерств двух стран.

    "На заседании Совета стороны обсудят возможные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, а также рассмотрят текущие события регионе и мире", - говорится в сообщении.

    Кроме того, ожидается, что в рамках визита будет укреплена договорная база двусторонних отношений и будут подписаны различные соглашения.

    Бурханеддин Дуран Абдельмаджид Теббун Алжир Турция
    Əlcəzair Prezidenti sabah Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək
    Algerian president due in Türkiye on May 6

