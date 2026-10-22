В парламенте Албании подрались представители двух партий

Сегодняшнее заседание парламента Албании завершилось дракой между депутатами от Социалистической и Демократической партий.

Как сообщает Report со ссылкой на CNA, во время сессии парламентарии обменивались оскорблениями.

Оппозиционные депутаты попытались заблокировать обсуждение повестки дня, в то время как представители большинства продолжали голосовать за включенные в нее законопроекты.