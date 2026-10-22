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    В парламенте Албании подрались представители двух партий

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 17:50
    В парламенте Албании подрались представители двух партий

    Сегодняшнее заседание парламента Албании завершилось дракой между депутатами от Социалистической и Демократической партий.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNA, во время сессии парламентарии обменивались оскорблениями.

    Оппозиционные депутаты попытались заблокировать обсуждение повестки дня, в то время как представители большинства продолжали голосовать за включенные в нее законопроекты.

    Албания Массовая драка Парламентарий
    Albaniya parlamentində deputatlar arasında dava düşüb
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