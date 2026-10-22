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    Albaniya parlamentində deputatlar arasında dava düşüb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 17:55
    Albaniya parlamentində deputatlar arasında dava düşüb

    Albaniya parlamentinin bugünkü iclası Sosialist və Demokrat partiyalarından olan deputatlar arasında dava ilə başa çatıb.

    "Report" CNA-ya istinadən xəbər verir ki, sessiya zamanı parlamentarilər bir-birini təhqir ediblər.

    Müxalifət deputatları gündəliyin müzakirəsini bloklamağa çalışdıqları halda, çoxluğun nümayəndələri gündəliyə daxil edilmiş qanun layihələrinə səs verməyə davam ediblər.

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