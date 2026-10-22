Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации.

Об этом Report сообщили в посольстве Южной Кореи в Азербайджане.

Посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу встретился с председателем правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самиром Рзаевым. Стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов, сотрудничества между операторами аэропортов и взаимодействия по другим направлениям авиационной отрасли.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог для развития сотрудничества.