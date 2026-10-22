Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации
Инфраструктура
- 22 октября, 2026
- 17:36
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Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации.
Об этом Report сообщили в посольстве Южной Кореи в Азербайджане.
Посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу встретился с председателем правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самиром Рзаевым. Стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов, сотрудничества между операторами аэропортов и взаимодействия по другим направлениям авиационной отрасли.
По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог для развития сотрудничества.
Cənubi Koreya Azərbaycanla aviasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
South Korea intends to expand co-op with Azerbaijan in aviation sector
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