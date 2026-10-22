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    Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации

    Инфраструктура
    • 22 октября, 2026
    • 17:36
    Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации

    Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации.

    Об этом Report сообщили в посольстве Южной Кореи в Азербайджане.

    Посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Кимгу встретился с председателем правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самиром Рзаевым. Стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов, сотрудничества между операторами аэропортов и взаимодействия по другим направлениям авиационной отрасли.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог для развития сотрудничества.

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Гражданская авиация Прямые рейсы Азербайджан Южная Корея
    Cənubi Koreya Azərbaycanla aviasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    South Korea intends to expand co-op with Azerbaijan in aviation sector
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