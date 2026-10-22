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    Cənubi Koreya Azərbaycanla aviasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2026
    • 17:22
    Cənubi Koreya Azərbaycanla aviasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir

    Cənubi Koreya Azərbaycanla aviasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

    Məlumata əsasən, Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kan Kımqu "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) İdarə Heyətinin sədri Samir Rzayevlə görüşərək iki ölkə arasında əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib: "Görüş zamanı tərəflər birbaşa aviareyslərin açılması, hava limanlarını idarə edən qurumlar arasında əməkdaşlığın inkişafı və aviasiya sahəsində digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq potensialının mövcudluğu barədə ortaq mövqeyə gəlmiş və bu məqsədlə danışıqları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər".

    Samir Rzayev Azərbaycan Hava Yolları (AZAL)
    Южная Корея намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в сфере авиации
    South Korea intends to expand co-op with Azerbaijan in aviation sector
    MiniBoss
    MiniBoss

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