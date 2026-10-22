В Баку стартовал чемпионат Азербайджана по спортивному скалолазанию

В Центре скалолазания Climb Baku состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по спортивному скалолазанию.

Как сообщает Report, выступая на открытии, президент Федерации альпинизма Азербайджана Агакерим Самедзаде подчеркнул, что ключевая цель развития этого вида спорта в стране - подготовка спортсменов, способных достойно представлять Азербайджан и добиваться высоких результатов на международной арене.

В первенстве принимают участие скалолазы в возрасте от 16 лет и старше, которые выявляют сильнейших в двух дисциплинах: лазании на трудность и боулдеринге. Соревнования на трудность пройдут 22 и 23 октября, включая квалификационный и финальный этапы, а 24–25 октября состоятся квалификация и финал в дисциплине боулдеринг.

Главные задачи чемпионата - популяризация спортивного скалолазания в республике, рост профессионального мастерства и усиление конкуренции среди атлетов.

Соревнования проходят при организации Федерации альпинизма Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.