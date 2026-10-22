Генпрокуратура и МВД сообщили детали расследования убийства в Баку 25-летней давности

Генеральная прокуратура и МВД Азербайджана обнародовали детали расследования убийства женщины, совершенного в Насиминском районе Баку 25 лет назад.

Как сообщает Report со ссылкой на совместное заявление ведомств, 22 октября Ровшану Зейналову предъявлено обвинение по статье 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана - убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Насиминский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело касается умышленного убийства Хагигат Мамедовой (1961 г.р.), совершенного 30 июня 2001 года.

В ведомствах рассказали, что после возобновления производства по делу сотрудники Насиминской районной прокуратуры и районного управления полиции провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Установить обстоятельства этого особо тяжкого преступления позволили многочисленные мероприятия, включая допросы, анализ и сопоставление результатов современных экспертных исследований.

Собранные доказательства дали основания подозревать в убийстве Ровшана Зейналова (1976 г.р.), ранее судимого за умышленное убийство.

Как сообщалось ранее, 20 октября 2026 года сотрудники полиции задержали Зейналова и передали его следствию.

Предварительное следствие продолжается в прокуратуре Насиминского района.