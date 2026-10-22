Генпрокуратура и МВД сообщили детали расследования убийства в Баку 25-летней давности
- 22 октября, 2026
- 17:40
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Генеральная прокуратура и МВД Азербайджана обнародовали детали расследования убийства женщины, совершенного в Насиминском районе Баку 25 лет назад.
Как сообщает Report со ссылкой на совместное заявление ведомств, 22 октября Ровшану Зейналову предъявлено обвинение по статье 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана - убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, Насиминский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дело касается умышленного убийства Хагигат Мамедовой (1961 г.р.), совершенного 30 июня 2001 года.
В ведомствах рассказали, что после возобновления производства по делу сотрудники Насиминской районной прокуратуры и районного управления полиции провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Установить обстоятельства этого особо тяжкого преступления позволили многочисленные мероприятия, включая допросы, анализ и сопоставление результатов современных экспертных исследований.
Собранные доказательства дали основания подозревать в убийстве Ровшана Зейналова (1976 г.р.), ранее судимого за умышленное убийство.
Как сообщалось ранее, 20 октября 2026 года сотрудники полиции задержали Зейналова и передали его следствию.
Предварительное следствие продолжается в прокуратуре Насиминского района.