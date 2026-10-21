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    В Баку задержан мужчина, убивший женщину 25 лет назад

    Происшествия
    • 21 октября, 2026
    • 20:16
    В Баку задержан мужчина, убивший женщину 25 лет назад

    В Баку задержан мужчина, убивший женщину 25 лет назад.

    Как сообщает Report, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, установлена личность человека, убившего 30 июня 2001 года в Насиминском районе Баку Хагигет Мамедову.

    Совершивший убийство Ровшан Зейналов (1976 г.р.) задержан и передан следствию.

    Проводится расследование.

    Умышленное убийство Генеральная прокуратура Азербайджана
    Bakıda 25 il əvvəl qadını öldürən şəxs saxlanılıb
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    MiniBoss

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