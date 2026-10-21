В Баку задержан мужчина, убивший женщину 25 лет назад.

Как сообщает Report, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, установлена личность человека, убившего 30 июня 2001 года в Насиминском районе Баку Хагигет Мамедову.

Совершивший убийство Ровшан Зейналов (1976 г.р.) задержан и передан следствию.

Проводится расследование.