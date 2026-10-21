В Баку задержан мужчина, убивший женщину 25 лет назад
Происшествия
- 21 октября, 2026
- 20:16
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В Баку задержан мужчина, убивший женщину 25 лет назад.
Как сообщает Report, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, установлена личность человека, убившего 30 июня 2001 года в Насиминском районе Баку Хагигет Мамедову.
Совершивший убийство Ровшан Зейналов (1976 г.р.) задержан и передан следствию.
Проводится расследование.
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