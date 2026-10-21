Bakıda 25 il əvvəl qadını öldürən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 21 oktyabr, 2026
- 19:34
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Polis və prokurorluq əməkdaşlarının birgə keçirdiyi tədbirlərlə 2001-ci il iyunun 30-da paytaxtın Nəsimi rayonunda Həqiqət Məmmədovanı qətlə yetirən şəxs müəyyən olunub.
"Report" xəbər verir ki, qətli törədən 1976-cı il təvəllüdlü Rövşən Zeynalov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Araşdırma aparılır.
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