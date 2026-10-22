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    Токаев поручил принять меры по созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 17:33
    Токаев поручил принять меры по созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил развивать национальну атомную энергетику, а также принять своевременные меры по реализации задач в рамках Стратегии развития атомной отрасли стран.

    Как передает Report со ссылкой на 24 KZ, такое поручение он дал в ходе встречи с председателем Агентства по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым.

    Сообщается, что Токаеву был представлен отчет об основных результатах деятельности Агентства за 2026 год.

    Отдельное внимание было уделено созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности, совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами, укреплению нормативно-правовой базы в сфере ядерной и радиационной безопасности.

    Касым-Жомарт Токаев Алмасадам Саткалиев Ядерная энергетика Казахстан
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