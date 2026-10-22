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    Отчет: Румыния этой зимой может столкнуться с дефицитом дизтоплива

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 17:40
    Отчет: Румыния этой зимой может столкнуться с дефицитом дизтоплива

    Румынии этой зимой грозит дефицит дизельного топлива, поскольку цена на топливо выросла почти на 40% с начала года и достигла 10,90 леев (почти $2,3) за литр, а стратегические резервы, официально заявленные как достаточные на 90 дней, не гарантируют трехмесячного снабжения на заправках.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на отчет консалтинговой компании Frames.

    Только с 30 июня по 22 октября цена дизельного топлива выросла на 1,68 леев за литр, или на 18,2%, а бензина - на 1,44 леев, или на 16,6%.

    Бензин также значительно подорожал в последние месяцы, достигнув в среднем 10,10 леев за литр по сравнению с 7,67 леями в январе на автозаправочной станции Petrom в Бухаресте. Это означает рост цен на бензин примерно на 32%.

    Возможные перебои в поставках могут иметь последствия для экономики, особенно для грузоперевозок, сельского хозяйства и строительства - отраслей, зависящих от дизельного топлива.

    В отчете говорится о том, что проблемы на международном рынке, зависимость Румынии от импорта и трудности с доступом к стратегическим резервам повышают уязвимость страны перед кризисом поставок.

    Дизельное топливо Рост цен на топливо Румыния
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