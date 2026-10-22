В поселке Сахиль из-за ремонта дорог изменят схемы автобусных маршрутов
Инфраструктура
- 22 октября, 2026
- 18:02
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С завтрашнего дня в поселке Сахиль Гарадагского района Баку ограничат движение на улице Натига Мустафаева в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Из-за введенных ограничений движение маршрутов №149, 149E и 164 будет организовано по альтернативным улицам.
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