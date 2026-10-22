Ариф Асадов: В молодежной сборной Азербайджана есть перспективные футболисты для основной команды

В составе сборной Азербайджана есть футболисты, которые в будущем дорастут до уровня основной национальной команды.

Как сообщает Report, об этом бывший футболист сборной Азербайджана Ариф Асадов заявил журналистам, комментируя предстоящий чемпионат мира U-15 в Баку.

"Азербайджан уже не в первый раз принимает столь престижные соревнования. Строительство и ввод в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в короткие сроки - большой успех. За это мы выражаем благодарность АФФА и соответствующим структурам", - отметил он.

По словам Асадова, среди юных игроков сборной есть те, кто в будущем добьется успехов в азербайджанском футболе. "Для них это первое международное соревнование. Желаем каждому успехов и надеемся на хороший результат", - сказал он.

Напомним, что чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 пройдут 24-30 октября в Говсанском спорткомплексе в Баку. При этом открытие и финал турнира состоятся в Baku Crystal Hall.

В турнире примут участие 189 стран, ожидается около 1000 матчей. Сборная Азербайджана первый матч проведет 24 октября в 19:30 против команды Тимор-Лесте.