В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гяндже в результате ДТП пострадали три человека.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в поселке Ени Гянджа.

В результате столкновения двух автомобилей Людмина Мамедова (1961 г.р.), Сакина Мамедова (1990 г.р.) и Севиндж Мехдиева (1991 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.