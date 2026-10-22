В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Происшествия
- 22 октября, 2026
- 17:28
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В Гяндже в результате ДТП пострадали три человека.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в поселке Ени Гянджа.
В результате столкновения двух автомобилей Людмина Мамедова (1961 г.р.), Сакина Мамедова (1990 г.р.) и Севиндж Мехдиева (1991 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.
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