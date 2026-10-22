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    В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 22 октября, 2026
    • 17:28
    В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    В Гяндже в результате ДТП пострадали три человека.

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в поселке Ени Гянджа.

    В результате столкновения двух автомобилей Людмина Мамедова (1961 г.р.), Сакина Мамедова (1990 г.р.) и Севиндж Мехдиева (1991 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

    На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Гянджа
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
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