Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 22 oktyabr, 2026
- 17:12
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Gəncə şəhərində üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Yeni Gəncə qəsəbəsində qeydə alınıb.
Qəsəbə ərazisində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində Lyudmina Məmmədova (1961), Səkinə Məmmədova (1990) və Sevinc Mehdiyeva (1991) müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq şəhərdəki xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.
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