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    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 17:12
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Gəncə şəhərində üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Yeni Gəncə qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Qəsəbə ərazisində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində Lyudmina Məmmədova (1961), Səkinə Məmmədova (1990) və Sevinc Mehdiyeva (1991) müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq şəhərdəki xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Gəncə
    В Гяндже столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
    MiniBoss
    MiniBoss

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